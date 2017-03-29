МИД Польши вызвал посла Украины из-за обстрела консульства в Луцке

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

Об этом говорится в распространенном консульством заявлении МИД Польши.

"Мы подтверждаем, что после полуночи по местному времени 29 марта этого года в здании Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В связи с этим инцидентом никто не пострадал. Был только поврежден фасад здания консульства", - говорится в заявлении.

Как отмечается, проверка, проведенная украинской службой, показала, что "причиной взрыва является запуск снаряда из гранатомета".

"Министерство иностранных дел вызвало посла Украины в Польше. В дополнение наше представительство в Киеве направит ноту протеста в МИД Украины", - добавили в МИД Польши.

"Мы ожидаем, что украинские службы обеспечат эффективную и усиленную охрану представительств в Украине как можно скорее и объяснят обстоятельства происшествия, обнаружат и задержат преступников", - говорится в заявлении.

29 марта консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом. Об этом политик сказал в комментарии изданию "Волинь24". Савицки заявил, что неизвестные хотели убить людей. "Это был истинный теракт. Хотели убить людей", - сказал консул. Савицки также сообщил, что в связи с нападением на помещение Генерального Консульства Республики Польша учреждение сегодня, 29 марта, работать не будет.