МИД РФ начал проверку сообщений о задержании россиянина с бомбой в аэропорту Египта

Российские дипломаты находятся в контакте с правительством Египта и проверяют информацию о задержании россиянина со взрывным устройством в аэропорту Александрии. Об этом сообщили в генконсульстве РФ, передает «Интерфакс».

«Генконсул находится в контакте с местными властями, вице-консул находится непосредственно в аэропорту Александрии. В настоящий момент они проверяют эту информацию, разбираются в ситуации», — сказали в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что гражданин России с самодельным взрывным устройством был задержан в аэропорту Борг-эль-Араб Александрии.

