Михаила Саакашвили неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону каждую минуту, утверждает омбудсмен Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила власти Грузии обеспечить реанимационную мединцинскую помощь для Михаила Саакашвили, который голодает 39 день. Об этом она сообщила в Facebook в понедельник, 8 ноября

"Здоровье гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили, голодающего 39-й день, стремительно ухудшается. По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михаила в пенитенциарном учреждении No12 в г. Руставе (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону каждую минуту", - написала Денисова.

Омбудсмен призвала грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

"Из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от каких- либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Хотя их перечень был определен начальником медицинского отделения Особой пенитенциарной службы и медперсонала учреждения для предотвращения наступления летальных исходов. Побуждение Михеила отказаться от этих препаратов не что иное как способ лишения его жизни", - подчеркнула она.

Также Денисова попросила иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье.

"Обращаюсь к властям Грузии срочно обеспечить гражданина Украины Михеила Саакашвили надлежащим лечением, которое может спасти ему жизнь", - подчеркнула она.