Минздрав сообщает, что у пассажиров поезда из Риги заражения коронавирусом не обнаружили - Минздрав

Врачи проверили пассажиров поезда из Риги, инфицированные коронавирусом не обнаружены.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь министра здравоохранения Артем Дехтяренко.

"Поезд из Литвы, который эвакуировал людей из Литвы (Рига), прибыл в Киев, после остановки всем пассажирам был проведен температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на Covid-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. В течение этого периода поезд был на санитарной стоянке. Результаты быстрых тестов на Covid-19 - у всех 5 человек отрицательные. Все эвакуированные подписали информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение", - сказал Дегтяренко.

Как уточнили Укринформу в Центре общественного здоровья, пассажиры уже покидают поезд, всего в поезде было 633 пассажира.

"В поезде Рига-Киев было 633 человека, у пяти была повышенная температура, Лабораторный центр на железной дороге сообщил в Госпродпотребслужбу о сложившейся ситуации. Сейчас все люди отпущены, они будут находиться на самоизоляции", - сказал и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 тысяч человек заболели и выздоровели, а 14 704 умерли.