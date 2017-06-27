Мочанов о гибели полковника Минобороны: Если у нас убирают людей такого уровня, то я не знаю, кто может чувствовать себя в безопасности

Погибший в Киеве в результате взрыва автомобиля сотрудник Минобороны был высококвалифицированным офицером и командиром, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский блогер и волонтер Алексей Мочанов.

Причиной убийства главы управления специального резерва Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала не могла стать бытовая ссора, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский блогер и волонтер Алексей Мочанов.

"Это был очень толковый командир, хороший офицер и человек. Идет война и людей такого уровня не убирают просто так, из-за какой-то бытовой ссоры. Это очень похоже на убийство Шеремета (журналист Павел Шеремет. - "ГОРДОН"). Хотя нужно иметь больше информации. К примеру, куда была заложена взрывчатка: под днище или в салон? Если у нас убирают людей такого уровня, то я даже не знаю, кто может чувствовать себя в безопасности. И надо понимать, что жертв могло быть больше. Ведь он мог ехать с семьей. Слава богу, что этого не произошло", - подчеркнул Мочанов.

Взрыв авто произошел утром 27 июня в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская.

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что в результате взрыва автомобиля погиб украинский военнослужащий, дело квалифицировали как теракт. По его словам, погибшему было 39 лет.

По данным "Украинской правды", погибшим оказался руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал.