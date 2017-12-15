Мощное землетрясение произошло в Индонезии, есть погибшие

Мощное землетрясение произошло в столице Индонезии Джакарте и других регионах на самом густонаселенном острове Ява. Количество жертв до сих пор не установлено, но отмечается о значительном количестве сообщений о разрушенных зданиях, передает УНН со ссылкой на AP.

Местные власти объявили предупреждение о цунами для части побережья Явы после землетрясения.

Представители агентства по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий заявили, что в регионах Сиам в Западной Яве есть погибшие и раненые, но не смогли указать детали.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение имело магнитуду 6,5 и глубину около 91 километров (56 миль).