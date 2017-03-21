Мужчина упал на рельсы на ст.м. "Черниговская" в Киеве

Спасатели оказали помощь мужчине, который упал на рельсы на станции метро "Черниговская" в Киеве во вторник утром.

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 21 марта в 06:48 в оперативный дежурный мобильный спасательный центр ГСЧС Украины поступил сигнал о том, что на станции метро "Черниговская" на пути упал человек.

На место происшествия выехало дежурное отделение отряда горноспасательных работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины.

Прибыв на место в 06:57, спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и транспортировали его в автомобиль скорой помощи.

О состоянии здоровья мужчины в ГСЧС не сообщают.