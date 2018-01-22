МВД Афганистана сообщает о девяти погибших украинцах

По данным афганской стороны, среди 14 погибших иностранцев - девятеро граждан Украины.

В Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле - девять граждан Украины.

Об этом сказал в интервью афганской службе радио Свобода заместитель представителя министерства Нусрат Рахими.

"Четырнадцать иностранцев погибли, включительно с одним киргизским гражданином, одним греческим гражданином и девятью гражданами Украины. Лица других еще неизвестны. Мы вскоре идентифицируем их", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил информацию о семи погибших гражданах Украины в результате теракта в столице Афганистана Кабуле.

Теракт в отеле "Интерконтиненталь" в Кабуле произошел 20 января.