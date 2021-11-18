Єнін розкрив подробиці запобігання замаху на вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка

На своїй сторінці у Facebook Євгеній Єнін написав, що "Лещенку вдалося народитися вдруге".

"Просто за дивним збігом Лещенку вдалося народитися вдруге... Чиста удача, що перший виконавець відмовився, а другий кілер діяв під контролем поліції", - прокоментував він.

Він уточнив, що спочатку замовник, громадянин США, шукав виконавця для замаху на Лещенка самотужки.

"І знайшов. Але, знайдений убивця, на щастя, вирішив просто вкрасти гроші та втекти. Громадянин США не розгубився, і почав пошуки іншого кілера, який мав спочатку прибрати вбивцю-шахрая, як ймовірного свідка, а потім узявся б за "вибивання" грошей у Романа Лещенка. Роман, як виявилося, працював із цим громадянином ще до влучення у велику політику і мав свої цивільно- правові відносини", - зазначив Євгеній Єнін.

За його словами, після того, як кілер, який працював під контролем поліції, погодився на виконання зазначеного замовлення, почалося "дело техніки".

"Підставне викрадення (першого - ред.) кілера, розробка фейкового фото, як доказ скоєного вбивства та оперативна робота. Потім зустріч у ресторані під прицілом відеокамер для зйомки отримання нового замовлення від громадянина США та його помічниці та зйомки отримання авансу $20 тис. за тортури Лещенка. І, після всього, захоплення цієї парочки, яка вирішила, що за гроші можна забирати життя людей", - наголосив Єнін.

18 листопада у МВС заявили, що в Україні запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

За даними відомства, замах був пов'язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду. За словами Дениса Монастирського, замовники замаху намагалися відібрати у нього майно та нібито вибити борги. Сам міністр дізнався про це незадовго до брифінгу.

Коментуючи цей інцидент, Лещенко заявив, що щодо нього "було дуже багато різних загроз". За матеріалами Politeka.