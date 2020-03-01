По состоянию на утро 29 февраля случаи заражения коронавирусом COVID-19 были зафиксированы в 27 странах Европы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 29 февраля в Европе лабораторно подтверждены 1 123 случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили в таких странах как: Италия - 888; Германия - 57; Франция - 57; Испания - 32; Британия - 19; Хорватия - 5; Австрия - 5; Россия - 2; Финляндия - 2; Швеция - 11; Израиль - 5; Швейцария-10; Греция-4; Грузия - 3; Норвегия - 6; Румыния - 3; Нидерланды - 2.

Также по одному случаю заражения коронавирусом зарегистрировали в Эстонии, Северной Македонии, Бельгии, Азербайджане, Исландии, Литве, Сан-Марино, Туркменистане и Беларуси.

В Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

В связи с такими рисками к Президенту Украины обратилась наша соотечественница, которая предлагает временно закрыть границу с Европой. Петиция набрала 62 голоса из 25 000 необходимых и вряд ли будет реализована, поскольку полностью изолировать страну правительству не удастся.