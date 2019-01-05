На Ай-Петри сошла лавина, десятки машин заблокированы, - очевидцы

Очевидцы утверждают, что спасательные службы не отвечают на звонки

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на Ай-Петри в аннексированном Крыму сошла лавина, при этом весь транспорт на дороге оказался заблокирован.

Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег", - сообщил один из пользователей.

При этом очевидцы утверждают, что спасательные службы не отвечают на звонки, пишет "Радио Свобода".

На сайте подконтрольного России управления МЧС в Крыму нет информации о сходе лавины на Ай-Петри, также нет подробностей о проведении спасательных операций.

Ранее спасатели предупреждали, что у высокогорья Ивано-Франковской и Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность.