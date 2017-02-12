На Алтае вертолет с экскурсией упал в озеро

В районе Телецкого озера в Республике Алтай потерпел крушение экскурсионный вертолет с пятью пассажирами на борту.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства, передает ТАСС.

"По предварительной информации (со слов очевидца) 12 февраля 2017 года в в 20.00 (по местному времени) в Турочакском районе Республики Горный Алтай потерпел крушение вертолет Robinson-66. Обстоятельства происшедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника видели, как погасли бортовые огни вертолета, рассказал глава администрации района Владислав Рябченко.

"Сотрудники заповедника, которые следят за территорией, видели, как погасли огни вертолета примерно в километре от берега, они и подали первыми сигнал об этой ситуации. По данным, которые есть у нас, это был частный вертолет", - сказал он.

Как сообщает сайт taiga.info, на борту находился алтайский бизнесмен и бывший вице-премьер правительства края Анатолий Банных. В 2009 году он уже попадал в вертолетную аварию во время охоты на архаров на юге Горного Алтая. После этого случая Банных ушел в отставку.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что Банных мог погибнуть вместе с двумя своими детьми: "На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка".

По данным регионального управления МЧС РФ, на борту вертолета находились пять человек. Источники сообщают, что вертолет, принадлежащий авикомпании "АлтайАвиа", совершал экскурсионный полет.

"Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решила полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так, и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется", - сказал источник Интерфакса, отметив, что пилот, скорее всего, не справился с управлением.

К месту катастрофы выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по республике Алтай и спасатели Алтайского филиала регионального поисково- спасательного отряда МЧС РФ.

Глубина Телецкого озера может достигать 280 метров, сообщили в правоохранительных органах.

"Со слов очевидцев, в том месте, куда упал вертолет, открытая вода, она не замерзает. Глубина до 280 метров", - сказал собеседник агентства.