На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

На американском сегменте Международной космической станции была обнаружена утечка аммиака, сообщил агентству "Интерфакс" источник в ракетно-космической области.

"Утечка аммиака происходит из внешней системы терморегулирования. Она не угрожает экипажу", - сказал собеседник агентства.

Астронавтам не удавалось остановить просачивание вещества на протяжении недели, вместе с тем, накануне источник утечки был определен. "При помощи анализатора аммиака, доставленного на станцию, было проведено сканирование внешней поверхности станции и локализовано место утечки - блок клапанов радиаторов на секции P1", - отметил источник агентства.

NASA продолжает следить за развитием ситуации, поскольку остановить утечку вещества на данный момент не удалось.

В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.

По материалам: Интерфакс

