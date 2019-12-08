На Банковій нацгвардія та поліція оточила Офіс президента - політолог

На Банковій нацгвардія та поліція оточила Офіс президента, скинула зі сцени координаторів Руху опору капітуляції та розібрала сцену, про це у Фейсбуці пише політолог Андрій Смолій.

За його словами, також правоохоронці не дають людям розміститися та поставити намети.

"Ми це вже проходили. У 2013 році за часів Януковича. Сьогодні влада панічно боїться. Це не демократія. Це авторитаризм. Питання навіщо? Чому так боїться Зеленський? Хіба що завтра дійсно готується капітуляція та речі, які можуть провокували українців на протести", - відзначив політолог.

На його думку, влада йде за сценарієм Кремля.

"Це там шеренги озброєних до зубів правоохоронців не дають підійти до органів державної влади та висловити свою позицію", - долав Смолій.