На базе отдыха в Коблево отравились 18 детей из Киева

В Николаевской области на одной из баз отдыха в пгт Коблево отравились 18 детей, прибывших из Киева. Об этом сообщил зампредседателя Николаевской областной государственной администрации Виталий Кондратьев.

"По оперативным данным, за медицинской помощью обратилось 18 детей из Киева в возрасте 9-12 лет, которые отдыхали на одной из баз отдыха в Коблево. Все они были доставлены в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, где им оказали неотложную медицинскую помощь", - сообщил он.

По предварительным выводам врачей, у детей была диагностирована ротавирусная инфекция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, ситуация не критическая и состояние больных не тяжелое, передает пресс- служба Николаевской облгосадминистрации.

"Руководство области сразу взяло ситуацию под личный контроль и в случае ухудшения состояния больных рассматривало возможность их перевозки в областную инфекционную больницу в Николаеве", - отметил Кондратьев.

Он добавил, что сейчас соответствующие службы устанавливают возможные причины отравления.

По предварительным данным, чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где дети проводили время.

Ранее сообщалось, что правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления воспитанников детского сада в городе Белицкое Донецкой области, о котором органам правопорядка стало известно только спустя пять дней.

27 июля 2017 года сообщалось, что прокуратура начала досудебное расследование по факту отравления детей в лагере во Львовской области.