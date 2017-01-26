На большой взятке поймали судью в Киеве

Судья Соломенского райсуда Киева задержан при получении взятки в размере 22 тыс. долл. за снятие ареста с залогового имущества.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22 000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось под залогом", - написал Аваков.

Это долгий путь - косить и вырывать сорняки. Но, шаг за шагом - и станет чище, - добавил министр.