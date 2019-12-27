На борту разбившегося в Казахстане самолета были двое украинцев

Четыре иностранца находились на борту разбившегося в пятницу под Алматы самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - говорится в сообщении министерства.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек.