На Чонгаре сообщают о нападении на крымскотатарский батальон

Вечером 12 февраля, на территории базы крымскотатарсокого батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар, недалеко от административной границы с Крымом, произошел конфликт. Как сообщает радио "Куреш", "вооруженные люди в военной форме, захватили базу".

По сообщению редакции, на территорию базы заехал БТР, "вооруженные люди применили огнестрельное оружие". Сообщений о пострадавших нет.

Информацию о конфликте подтверждают и в других источниках.

Официальных комментариев от Министерства Обороны, Национальной полиции и Службы безопасности Украины пока нет.

Крым.Реалии не удается связаться с представителями батальона.

На административной границе с Крымом 20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. Экономическая "блокада" стала первым этапом запланированных действий. В ноябре 2015 года стартовал второй ее этап - энергетический.

В январе 2016 года акция сменила формат. Часть активистов несут совместную с украинскими пограничниками службу на административной границе с Крымом в составе гражданского формирования "Аскер". Другая часть изъявила желание создать отдельный батальон имени Номана Челебиджихана и в дальнейшем принимать участие в деоккупации Крыма.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".