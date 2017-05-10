На Дарницком рынке, пожар потушен, никто не пострадал - ГСЧС

В результате пожара, возникшего в среду вечером в складском помещении Дарницкого рынка по ул.Бориспольская, 1 в Киеве, никто не пострадал, огонь повредил конструктивные элементы кровли, перекрытия, поддоны, упаковочные ящики и продукты питания, и в настоящее время уже потушен.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, информация о пожаре поступила спасателям в 17:37. "По прибытию на место события спасатели установили, что в 1-этажном складском здании из хранения продуктов питания возникло воспламенение на площади 300 кв.м. В 18:04 спасателям удалось локализовать ячейку воспламенения, а уже в 18:18 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причина пожара будет установлена правоохранительными органами. В тушении пожара участвовали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 34 спасателей.