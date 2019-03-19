На Демеевском рынке в Киеве произошел пожар

В Киеве в ночь на вторник, 19 марта, произошел пожар на Демеевском рынке.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

ЧП произошло с установленными МАФами около 1:00.

По данным очевидцев, огонь охватил помещение магазина со строительными материалами. Пламя разгорелось с такой силой, что перекинулось на кофейню по соседству.

По предварительной информации от медиков, никто не пострадал во время пожара. Точные причины возгорания пока неизвестны.

На месте происшествия работали 3 наряда патрульной полиции, 2 наряда спасателей, 2 единицы специальной техники, а также дежурила карета скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются.