На Днепропетровщине во время учений танкистов взорвался снаряд, 8 раненых

В четверг, 20 июля, в Днепропетровской области во время соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне произошел взрыв, в результате которого 8 бойцов ВСУ получили травмы

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба оперативного командования "Восток" ВСУ.

Четырех пострадавших госпитализировали в Днепропетровский военный госпиталь, троих - в областную клиническую больницу им. Мечникова, еще один военнослужащий находится в 68-м военном госпитале (поселок Черкасское).

Предварительно установлено, что во время учений взорвался инженерный боеприпас.