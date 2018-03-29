На Египет обрушилась мощная песчаная буря, аэропорты закрыли (видео)

Мощная песчаная буря обрушилась на Египет.

Под наибольшим ударом стихии оказались провинции - Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Надид, Луксор, Сохаг и Красное море.

Дорожная полиция перекрывает междугородние скоростные трассы из-за плохой видимости. Кроме того, не работают порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии. Сильный ветер, превышающий местами 20 метров в секунду, сопровождает песчаные бури. Его порывы приводят к обрыву линий электропередач, из-за чего многие районы южных провинций остались без света, сообщает портал "Масрауи".Летевшие в Каир, Луксор, Асуан и Сохаг лайнеры из-за плохой видимости были направлены в Щарм-эш-Шейх и Хургаду.

"Рейсы из Лондона, Барселоны, Амстердама и Эль-Кувейта проследуют в пункт назначения после улучшения погодных условий и получения соответствующего разрешения на приземление в Каирском аэропорту", - сообщил представитель компании Egypt Air. Большинство воздушных гаваней республики временно прекратили отправку и прием самолетов. Столичный аэропорт функционирует по фактической погоде. Напомним, сильнейшая песчаная буря обрушилась на Египет в среду. Хуже всего обстановка на юге страны. Из-за плохой видимости закрыты междугородные скоростные трассы, морские порты в Хургаде, Нувейбе и Александрии.

Как пишет ТАСС, порывы ветра превышают 20 метров в секунду. Из-за обрыва линии электропередач несколько районов остались без света. В связи с разгулом стихии власти призывают население не выходить на улицы и воздержаться от поездок на личном транспорте.

По материалам Экономика сегодня, Российская газета