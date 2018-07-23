На фестивале в "ДНР" молния убила семью с ребенком

Во временно оккупированном Харцызске Донецкой области во время грозы погибла семья с ребенком.

Об этом написали местные жители в соцсетях.

По их данным, ЧП произошло в Харцызске днем 22 июня, в районе кинотеатра Русь, где проходил праздник красок. Когда началась буря, люди побежали прятаться под дерево. Среди них была и пострадала семья.

Когда молния попала в дерево, женщина и ребенок погибли на месте. Мужчины же в тяжелом состоянии госпитализировали. Некоторое время врачи пытались спасти его, но он умер.