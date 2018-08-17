На Филиппинах во время аварийной посадки у самолета Boeing 737 отвалился двигатель

Самолет Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы, столице Филиппин.

Самолет вылетел из города Сямынь, сообщает РБК со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Согласно данным издания, самолет около часа кружил над аэропортом города. По данным портала FlightAware, за 15 минут до посадки воздушное судно снижалось до высоты в несколько сотен метров. Как отмечает Business Insider, это была неудачная попытка сесть, после которой самолет вновь набрал высоту.

LOOK: Xiamen Air Flight MF8667 crash lands in NAIA late Thursday night amid bad weather. (: @firealertmm) @ABSCBNNewspic.twitter.com/iXLf0upPO0 - Jervis Manahan (@jervismanahan) August 16, 2018

Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и завалилось на бок. При этом у самолета отвалился левый двигатель.