На Французькому бульварі в Одесі обвалився житловий будинок

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в Одесі на Французькому бульварі обрушився чотириповерховий житловий будинок.

Інформація про кількість жертв уточнюється.

"Обвал 4-и поверхового будинку в Одесі на Французькому бульварі. 25 осіб виведені з-під завалів. Сильний запах газу. Жертв на цей момент немає. На місці працюють рятувальники і поліція", - написав Аваков.

Обвал 4-х поверхового будинку в Одесі на Французькому бульварі.

25 чоловік виведені з-під завалів. Сильний запах газу. Жертв на цей момент немає.

На місці працюють рятувальники і поліція. pic.twitter.com/no1ReQas7m - Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

За даними ДСНС, будинок (1912 року побудови) знаходиться на вул. Ясній, 10.

"В зруйнованої частини будинку розташовані 5 квартир, в яких проживало 10 осіб. Проводяться роботи з відключення газопостачання, після чого будуть розпочаті роботи по розбору завалів", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації аварії залучено понад 50 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, у тому числі один кінологічний розрахунок.

Нагадаємо, 18 травня в Приморському районі Одеси на вул. Торгова, 20 впала частина чотириповерхової будівлі з мансардою на 30 квартир.

9 травня у центрі Одеси сталося обвалення аварійного флігеля будинку за адресою Польський узвіз, 9. Без даху над головою залишилися сім сімей, всього 21 людина. Всього виявилися зруйнованими 7 квартир на першому та другому поверхах правого крила будинку.