На французском горнолыжном курорте Тинь лавина накрыла несколько человек

Во вторник, 7 марта, во Франции на горнолыжном курорте Тинь сошла снежная лавина, передает ВВС.

Лавина накрыла несколько человек, предположительно, лыжников. Спасатели не смогли использовать вертолеты из-за плохой видимости и вынуждены были пробираться к месту лавины пешком.

Лавинный риск в Тинь был четыре по шкале из пяти, сообщается в отчетах и курорт закрыли для лыжников.

По словам журналиста, в Тинь в течение многих дней идет снег, и горные проводники начали проводить профилактические лавины, чтобы попытаться уменьшить угрозу.

Трасса Карлайн - это "голубой" склон - один из самых простых типов склонов, на которых можно покататься на лыжах.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во французских Альпах сошла лавина, под ней оказались проводник с группой

лыжников. Пострадало около восьми или девяти человек, минимум четверо из которых получили смертельные травмы. Место трагедии -

горнолыжный курорт Тинь. Высота, с которой лавина унесла людей, составляет больше 2 тысяч метров.

