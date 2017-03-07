На французском горнолыжном курорте Тинь лавина накрыла несколько человек

Во вторник, 7 марта, во Франции на горнолыжном курорте Тинь сошла снежная лавина, передает ВВС.
Лавина накрыла несколько человек, предположительно, лыжников. Спасатели не смогли использовать вертолеты из-за плохой видимости и вынуждены были пробираться к месту лавины пешком.
Лавинный риск в Тинь был четыре по шкале из пяти, сообщается в отчетах и курорт закрыли для лыжников.
По словам журналиста, в Тинь в течение многих дней идет снег, и горные проводники начали проводить профилактические лавины, чтобы попытаться уменьшить угрозу.
Трасса Карлайн - это "голубой" склон - один из самых простых типов склонов, на которых можно покататься на лыжах.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во французских Альпах сошла лавина, под ней оказались проводник с группой
лыжников. Пострадало около восьми или девяти человек, минимум четверо из которых получили смертельные травмы. Место трагедии -
горнолыжный курорт Тинь. Высота, с которой лавина унесла людей, составляет больше 2 тысяч метров.