На Гавайях вследствии извержения вулкана уничтожено более 30 домов

Очередной всплеск активности вулкана Килауэа на острове Гавайи уничтожил 31 дом.

Об этом сообщает The Guardian.

"Департамент пожарной службы отметил, что здания уничтожила лава с вулкана", - говорится в сообщении.

Вулкан вновь активизировался 4 мая из-за землетрясения магнитудой 5 и ряда более слабых землетрясений, которые спровоцировали появление оползней и трещин на стенках кратера.

На острове перекрыли большинство дорог, закрыли учебные заведения. Местных жителей предупредили о повышении уровня диоксида серы в воздухе. Спасатели эвакуировали более 1700 жителей поселка Леилани-Эстейтс и прилегающих районов.

Килауэа является самым активным вулканом на Гавайях и одним из самых активных в мире. Его высота составляет 1247 метров, но основа идет еще на несколько километров вглубь Тихого океана. Последнее извержение Килауэа началось в 1983 году и продолжается уже 35 лет.