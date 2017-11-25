На границе Украины и Польши обнаружили партию перископов дневного видения

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец-Корчова" сотрудники Львовской таможни и пограничники обнаружили 85 перископов дневного видения к бронетехнике.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы Украины во Львовской области, во время осмотра грузового автомобиля под управлением гражданина Польши, который по документам перевозил запчасти к тракторной технике, силовики обнаружили не заявленные в документах составляющие части подвесок гусеничной техники, а также 85 штук перископических приборов дневного видения к бронетехнике типа ТНПО-170А.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренный статьей 472 Таможенного кодекса Украины.