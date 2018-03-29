На Ильичевском зерновом терминале поезд сошел с рельс (фото)

Вчера на Ильичевском зерновом терминале произошла достаточно масштабная авария.

Груженный зерном локомотив упал с большой высоты. В данной ситуации пострадали только груз и вагоны - к счастью, среди людей нет ни жертв, ни пострадавших.

Об этом у себя в Фейсбуке сообщил директор по экономики и финансах "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

На частном подъездном пути был сформирован частной структурой грузовой поезд. Маневровый локомотив перевозил груз и упал вместе с вагонами с многометровой высоты, - рассказал Рязанцев. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов, подметил директор.

По его словам, контроль за использованием, безопасностью их движения, состоянием и квалификацией локомотивных бригад вне ПАО "Укрзалiзныця" находится на катастрофически низком уровне.

Комментарии: Одесса

http://odessa.comments.ua