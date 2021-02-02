На Кіпрі в центрі вакцинації стався вибух

На Кіпрі в центрі вакцинації "Лація" прогримів вибух, серйозного збитку завдано не було.

Причиною вибуху міг стати малопотужний вибуховий пристрій, повідомляє Cyprus Times.

Зазначається, що для вибуху могли бути використані каністри з газом.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також не завдано збитків та будівлі центру. На місці події знаходяться поліція і пожежники, місце закрите для огляду.

Також ми писали, що в багатоквартирному будинку під Віднем прогримів вибух. В результаті кілька поверхів обрушилися, є постраждалі.

Як повідомлялося раніше, в передмісті Баку стався вибух у двоповерховому приватному будинку, в результаті якого кілька осіб опинилися під завалами.

Крім того, схожий інцидент стався в центральному кварталі Мадрида, де вибухом газу були практично знищені три верхніх поверхи багатоквартирного будинку і загинули не менше чотирьох осіб.