На Харьковщине мужчина бросил "коктейль Молотова" в беседку с детьми: есть пострадавшие

На Харьковщине в селе Доброволье мужчина бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, где находилась 13-летняя девочка. В результате инцидента ребенок получил ожоги второй степени и был доставлен в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли 5 детей. Мужчине не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки.

Следовательно, он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки.

В результате происшествия 13-летняя девочка получила ожоги спины и правого плеча. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Отмечается, что больше никто из детей не пострадал. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Покушение на убийство", а злоумышленник был задержан.