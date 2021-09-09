На Київщині автобус із хасидами потрапив у ДТП - є загиблий

У селі Чупира Київської області у дорожньо-транспортній пригоді загинув громадянин Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Сьогодні, о 4:00 годині, до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду... Правоохоронці виявили на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира, автомобіль "Mercedes Sprinter", яким керував 37-річний водій. Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль"", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. В результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.

"В результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня паломники-хасиди, після святкування Нового року за іудейським календарем - Рош га-Шана - почали від'їжджати з Умані до країн постійного проживання.