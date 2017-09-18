На Киевщине во время движения загорелся пассажирский поезд

Движение поездов задерживали на три часа.

Вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области в воскресенье вечером во время движения пассажирского поезда No64 (Киев - Харьков) произошло возгорание локомотива.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в 22:27. В результате пожара огнем уничтожено локомотив и повреждено контактную сеть.

18 августа в 1:03 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 мин. В 5:22 движение поездов было восстановлено. Причина пожара устанавливается ", - отметили в ведомстве.