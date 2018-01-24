На Киевщине взрыв разрушил жилой дом, есть погибшие

В селе Новоселки Макаровского района Киевской области произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, а еще двое были госпитализированы

По предварительным данным взорвался газ, сообщили "ДС" в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел 23 января в 18:28 в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по ул. Широкая, 4. В четырех квартирах взрывом были разрушены стены и перекрытия между первым и вторым этажами. После взрыва начался пожар, который ликвидировали в 7:10.

"По предварительным данным, произошел взрыв природного газа с последующим горением. В результате взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы в больницу (женщину с ожогами шеи и лица и человека с гипертоническим кризом)", - рассказали в ГСЧС.

Все жители дома временно отселены к родственникам и соседям. Продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома. К работам привлечены 17 ед. техники и 61 человек.