На киевском Печерске вода гейзером била из-под земли, затапливая двор жилого дома

В Киеве из-за повреждения теплосети на улице Рыбальской остались без теплоснабжения 133 дома. Продолжается ликвидация аварии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работает над ликвидацией повреждения трубопровода, которое произошло сегодня в 13:50 на ул.Рибальськой, 13. Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Оно сразу было оперативно локализовано аварийной бригадой КП "Киевтеплоэнерго"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения ремонтных работ услуги теплоснабжения временно приостановлены для 133 домов.

В КГГА добавили, что трубопровод, в котором произошло повреждение, проложен в 1974 году.