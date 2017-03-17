На Кипре взорвалось здание, в котором расположена российская радиостанция

В пятницу утром, 17 марта, в городе Лимасол на Кипре произошел взрыв в офисном здании в центре города, в котором в том числе расположен офис русской радиостанции Russian Wave.

"Взрыв произошел в 7:45 в здании, расположенном на проспекте Макариоса Третьего в Лимасоле, на место прибыли пожарные и полиция. По информации полиции, из-за возникшего пожара перекрыто движение в районе, пожарные пытаются потушить огонь", - сообщило Кипрское агентство новостей.

Сильный взрыв произошел в шестиэтажном современном здании бизнес-центра из стекла и бетона, в котором расположены офисы и магазины. Не исключено, что причиной взрыва стало взрывное устройство.

Причины происшествия пока неизвестны, данных о пострадавших нет.

Кипрское издание газеты "Катимерини" сообщает, что вслед за первым сильным взрывом были слышны и другие. По его информации, преобладающей версией происшествия является поджог. Издание прямо называет причиной происшествия взрыв бомбы.

В здании, кроме радиостанции, расположен известный салон красоты, офисы нескольких компаний, пишут СМИ. ЧП произошло в час пик, когда люди направлялись на работу.

ЧП произошло в час пик. Фото: instagram.com/marialavren

Как сообщали Українські Новини, в четверг в Париже в представительстве Международного валютного фонда произошел взрыв после того, как работник вскрыл конверт.

Источник : РИА Новости