На Крещатике горит здание напротив ЦУМа

В самом центре Киева в доме по адресу Крещатик, 40 началось масштабное возгорание.

Об этом ТСН сообщили очевидцы.

Здание, в котором началось возгорание, расположено на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого напротив ЦУМа. В этом здании расположены точки общественного питания и магазины, а рядом стоит Печерский суд.

На место происшествия уже прибыли пожарные и приступили к тушению пламени.

Напомним, сегодня в одесской Аркадии горел ресторан возле пляжа - во время возгорания посетителей в заведении не было, пострадавших в происшествии нет.