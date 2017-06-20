На Крещатике горит здание напротив ЦУМа

20 июня 2017, 18:12
 ЧП Источник: ТСН.ua
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В самом центре Киева в доме по адресу Крещатик, 40 началось масштабное возгорание.

Об этом ТСН сообщили очевидцы.

Здание, в котором началось возгорание, расположено на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого напротив ЦУМа. В этом здании расположены точки общественного питания и магазины, а рядом стоит Печерский суд.

На место происшествия уже прибыли пожарные и приступили к тушению пламени.

Напомним, сегодня в одесской Аркадии горел ресторан возле пляжа - во время возгорания посетителей в заведении не было, пострадавших в происшествии нет.

Источник: ТСН.ua
 
 
 