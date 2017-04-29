На Кубе разбился пассажирский самолет Ан- 26, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На борту самолета могли находиться до 39 человек. На данный момент нет никакой информации о судьбе пассажиров и экипажа. По данным местных СМИ, выживших в результате крушения нет.

Авиакатастрофа произошла в труднодоступном месте, никто из находившихся на борту не выжил, говорится в сообщении.

Кубинское издание CiberCuba пишет, что в авиакомпании Aerogaviota уже подтвердили информацию о крушении самолета.

Cамолет авиакомпании исчез с экранов радаров во время полета над районом Пинар-дель-Рио на западе острова.

По материалам: РИА Новости, Гордон