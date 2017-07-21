На курортах Греции и Турции при землетрясении пострадали около 200 человек

В результате землетрясения, происшедшем на востоке Эгейского моря в ночь на 21 июля, погибли два человека и пострадали около 200 человек.

Об этом сообщает Медуза.

Погибшие, граждане Турции и Швеции, находились на греческом острове Кос. Там же пострадали по меньшей мере 120 человек. Около 70 человек попали в больницы в турецком курортном городе Бодруме.

Информация о пострадавших гражданах Украины в результате землетрясения в Греции и Турции не поступала.

Как пишет The Guardian, в эти дни в регионе ожидается самый большой наплыв туристов в году. Читайте также: "Такой ночной "анимации" мы никогда не забудем" - украинцы о землетрясении в Греции

Геологическая служба США оценила магнитуду наиболее сильного толчка в 6,7. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров между Косом и Бодрумом. Позже в том же районе произошли более слабые толчки магнитудой 4,0-4,7.

Землетрясение вызвало разрушения и повреждения строений в обеих странах. В городе Кос оказался поврежден порт.