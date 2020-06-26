На квартири постраждалим від вибуху на Позняках бюджетні кошти не витрачались - Зеленський

Нові квартири для мешканців багатоповерхівки на Позняках у Києві, де стався вибух у неділо 21 червня, було надано забудовником за домовленістю з Офісом Президента.

Бюджетні кошти на них не витрачалась, заявив Президент України Володимир Зеленськиій в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"12 квартир вже добудовані, упродовж місяця-півтора ще 28 квартир ми виділимо всім сім'ям. Це не за бюджетні гроші. Ми поговорили з забудовниками, Офіс Президента знайшов забудовників, які нам дійсно допомогли. Ми з ними поспілкувались і вони розуміють, що ми разом можемо допомогти", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що всі 40 нових квартир розміщені в Києві.

Як повідомлялося, 21 червня у Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух, унаслідок чого обвалилися міжповерхові перекриття.

На місці вибуху виявлено тіла п'ятьох загиблих, п'ятеро людей травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Питання швидкої закупівлі квартир для потерпілих унаслідок вибуху у київській багатоповерхівці перебуває на контролі Президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський вручив ключі і сертифікати на нове житло 12 постраждалим від вибуху.