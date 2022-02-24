На Львівщині російські війська обстріляли військові частини та аеропорт

Російські війська атакували три військові частини.

«За оперативними даними, постраждали військові частини, розташовані у Кам'янці, Бродах та Новому Калинові. Особлива пильність та увага повинні бути з боку мешканців біля військових об'єктів. Львівський аеропорт поки не зазнав атаки, він посилено охороняється, як і злітно-посадкова смуга, щоб не дати супротивнику приземлити власні повітряні судна», – повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Атака на військові частини була скоєна не з авіації, летальні випадки поки що не зафіксовані.

Як повідомив голова Нового Калинова Богдан Юзьвяк, внаслідок обстрілу військової частини, де дислокуються 12-а окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка, спалахнули склади, там працюють рятувальники.

"Обстріляли близько 7:30 п'ятьма ракетами", - зазначив Юзьвяк.

Нагадаємо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан в Україні.

Раніше президент РФ Володимир Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні та вводить російські війська на Донбас. Це сталося після того, як главарі, так званих "ДНР" та "ЛНР", звернулися до Путіна за військовою допомогою.