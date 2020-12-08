На Майдані Незалежності у підземному переході зарізали чоловіка

У вівторок, 8 грудня, у Києві на Майдані незалежності у підземному переході вбили чоловіка

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За наявними даними, між двома чоловіками сталася бійка, під час якої один із них дістав ножа та вдарив іншого. Після цього чоловік із ножем втік у невідомому напрямку.

Поранений чоловік унаслідок несумісних із життям травм помер на місці. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясовує подробиці.

За попередньою інформацією, підозрюваного звати Віктор, він середньої тілобудови, 165 см зросту, вдягнений у чорні штани, чорну або чорно-сіру куртку та чорно-помаранчеву шапку.