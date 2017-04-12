На месте взрывов возле автобуса "Боруссии" нашли записку с признанием

На месте взрывов в немецком Дортмунде возле автобуса футбольной команды "Боруссия" нашли записку, автор или авторы которой берут на себя ответственность за атаку

Об этом заявила представитель прокуратуры, сообщает DW.

Она отказалась раскрывать содержание записки, заявив, что правоохранители изучают находку.

В прокуратуре уточнили, что рассматривают все возможные версии произошедшего, но пока ничто не указывает на то, что взрыв следует квалифицировать как теракт. Расследование проводится по подозрению в покушении на убийство.

При этом власть исходит из того, что это была преднамеренная атака на команду "Боруссия", заявил глава полиции Дортмунда Грегор Ланге.

На месте происшествия был также обнаружен еще один подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. Правда, позже полиция сообщила, что это оказался мусор.

Следователи проверяют все доказательства, однако детали происшествия пока неизвестны.

В полиции отметили, что несмотря на три взрыва лишь одно окно автобуса разбилось. Автобус команды "Боруссия" очевидно снабжен пуленепробиваемым стеклом, что предотвратило более серьезные последствия.

Напомним, возле автобуса "Боруссии" в Дортмунде произошел взрыв. Из-за этого матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на 12 апреля.