На нефтебазе "Свитанок" в Одессе взорвался бензовоз ОККО

На нефтебазе "Свитанок Оил Трейд" (управляет SOCAR), расположенной в трех километрах от Одессы, взорвался бензовоз ОККО.

Об этом НефтеРынку сообщили в пресс-службе SOCAR

В SOCAR сообщили, что на место происшествия прибыли пожарные и оперативно локализировали очаг воспламенения. "В результате ЧП резервуары нефтебазы не повреждены, а пострадавшим была оказана необходимая помощь", - добавили в SOCAR.

В свою очередь в ГСЧС Одесской области НефтеРынку сообщили, возгорание также затронуло одну из ёмкостей.

На нефтебазе "Свитанок Оил Трейд", которой управляет SOCAR хранение нефтепродуктов также производят OKKO и Amic Energy.

Напомним, 24 мая на арендуемой нефтебазе "Концерна Галнафтогаз" в Харькове произошло возгорание нефтепродуктов. В результате вспышки паров бензина пострадал один рабочий, который от полученных травм скончался в больнице.



НефтеРынок

http://www.nefterynok.info