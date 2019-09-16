На Одесчине столкнулись две маршрутки, в больнице - почти 20 человек

В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области столкнулись два маршрутных такси, в результате чего пострадали 19 человек.

Об этом сообщает в понедельник ГУ Нацполиции в Одесской области.

"В результате столкновения двух маршрутных такси в селе Шабо Белгород- Днестровского района пострадали, по предварительным данным, 19 человек. Они доставлены с телесными повреждениями в больницу. Число пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством". Читайте также: ДТП на Львовщине: среди пострадавших - юные танцоры и музыканты, которые ехали в Краков

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.