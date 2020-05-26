На Південному мосту обмежили рух через аварію з деформаційним швом

На Південному мосту у Києві виникла аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів - обірвалась частина накривного листа. У зв'язку з цим обмежено рух у напрямку правого берега.

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі КМДА.

"На Південному мосту - аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що фахівці "Київавтошляхмосту" уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години.

"Рух у напрямку правого берега частково обмежено", - вказано у повідомленні.