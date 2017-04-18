На полигоне в Киевской области от огнестрельного ранения погиб военнослужащий

В понедельник, 17 апреля, около 17:00 в воинской части Васильковского гарнизона в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий.

Как сообщили в пресс-службе Воздушного командования Центр ВСУ, инцидент произошел во время исполнения военным служебных обязанностей.

На данный момент проводится служебное расследование. На месте гибели военного также работала комиссия в составе представителей Нацполиции, военной прокуратуры, военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования Центр.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Житомирской области в результате взрыва погиб военнослужащий