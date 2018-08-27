На Прикарпатье из-за оползня перекрыт проезд к пяти горным селам

В Ивано-Франковской области из-за оползня прекращено автомобильное сообщение с пятью горными селами.

Об этом сообщила пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации в понедельник, 27 августа, пишет "Слово и Дело".

Отмечается, что накануне в течение дня на территории Верховинского района прошли сильные дожди, в результате чего вблизи села Красник произошло смещение грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения Ильцы- Буркут протяженностью около 30 м.

"С целью недопущения жертв работниками полиции перекрыт проезд для транспортных средств, в связи с чем приостановлено автомобильное сообщение с селом Быстрец (372 жителя), селом Дземброня (128 жителей), селом Топильче (205 жителей), селом Зеленое (796 жителей) и селом Явирнык (293 жителя), - говорится в сообщении.

На месте происшествия в селе Красник проведено выездное заседание специальной комиссии с целью определения первоочередных мер по оказанию помощи населению и ликвидации последствий оползня.

Напомним, в мае в Закарпатской области произошел оползень, в результате которого полностью засыпаны два жилых дома и один частично. Никто не пострадал.