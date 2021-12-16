На Прикарпатті стався невеликий землетрус

На Прикарпатті зафіксували землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає Укрінформ.

За їхньою інформацією, епіцентр землетрусу знаходився у Надвірнянському районі на глибині 5 км. За класифікацією його відносять до ледве відчутних.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - зазначають у центрі спецконтролю.

Відомо, що з початку року на території Надвірнянського району Прикарпаття зафіксували 7 землетрусів. Останній з магнітудою 2,6 був у листопаді.