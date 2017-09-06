На Ровенщине в ДТП погибли четыре политолога и один активист

На автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" возле села Масевичи Рокитновского района Ровненской области утром 6 августа произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли пятеро мужчин.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, по предварительной информации, автомобиль "Opel Omega" по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "DAF" с прицепом.

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте, а еще один пассажир скончался в реанимации.

"В результате столкновения на месте происшествия погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. Травмы несовместимые с жизнью получили: 33-летний житель Донецка и трое жителей столицы 31-го, 34-х и 40-ка лет. Известно, что 34-летний уроженец Черновцов работал журналистом в Киеве. Жизнь пятого участника ДТП, 26-летнего пассажира спасали врачи, но от полученных травм он скончался в реанимации", - говорится в сообщении полиции.

В то же время блогер Юрий Романенко в своей странице Facebook назвал имена погибших, четверо из которых были политологами.

"Ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. У меня нет слов. Только что узнал, что в реанимации умер пятый пассажир "Опеля"- общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов", - написал Романенко.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают следователи и эксперты. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.